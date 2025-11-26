Для американской разведки Буданов – не просто руководитель спецслужбы. Он для них свой

Имя Кирилла Буданова снова активно обсуждают — на этот раз не из-за операций ГУР, а из-за его участия в переговорах в Абу-Даби по так называемому "мирному плану".

Его появление там — не формальность. У Буданова очень высокий уровень доверия в США, и это напрямую повлияло на решение пригласить именно его. Американский журналист Майкл Вайс в своём посте в X напомнил: для американской разведки Буданов — не просто руководитель спецслужбы. Он для них свой. В том числе потому, что в своё время проходил подготовку в ЦРУ в составе подразделения 2245 — доступ к таким программам есть далеко не у всех.

