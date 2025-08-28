Для Украины евроинтеграция – путь к пространству безопасности и свободы. Но можно указать на несколько сфер, где этот процесс является взаимовыгодным

Шахматная победа демократии

"Империи не падают; они распадаются – иногда медленно, а иногда чрезвычайно быстро". Эти слова Збигнева Бжезинского приобрели новое значение во время событий, разворачивающихся на наших глазах. Империи прошлого могут играть в покер, хвастаясь блестящими картами, но будущее уже обыгрывает их в шахматы. Именно такой шахматной победой является евроинтеграция Украины – шаг, который перечеркивает имперские амбиции России.

Европейский выбор зафиксирован и признан десятками стран. И это – сильнейший ответ на агрессию. Членство в ЕС закрепляет наш путь и подтверждает место в европейской семье. Ни одна страна-кандидат не вступала в ЕС во время полномасштабной войны. Статус кандидата и начало переговоров мы получили в рекордно короткие сроки. Для нас интеграция – это не только экономика или стандарты, а ключевой элемент гарантий безопасности.

ЕС впервые настолько синхронно объединил политическую поддержку, экономическую помощь и сотрудничество в сфере безопасности с государством, которое еще не является его членом. Это новая реальность: членство в Евросоюзе рассматривается как часть системы сдерживания.

