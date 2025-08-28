Для України євроінтеграція – це шлях до простору безпеки і свободи. Але можна вказати на кілька сфер, де цей процес є взаємовигідним

Шахова перемога демократії

"Імперії не падають; вони розпадаються – іноді повільно, а іноді надзвичайно швидко". Ці слова Збіґнєва Бжезінського набули нового значення під час подій, що розгортаються на наших очах. Імперії минулого можуть грати в покер, хизуючись блискучими картами, але майбутнє вже переграє їх у шахи. Саме такою шаховою перемогою є євроінтеграція України – крок, який перекреслює імперські амбіції Росії.

Європейський вибір зафіксований і визнаний десятками держав. І це – найсильніша відповідь на агресію. Членство в ЄС закріплює наш шлях і підтверджує місце в європейській родині. Жодна країна-кандидат не йшла в ЄС під час повномасштабної війни. Статус кандидата і старт переговорів ми отримали у рекордно короткі терміни. Для нас інтеграція – це не лише економіка чи стандарти, а ключовий елемент гарантій безпеки.

ЄС уперше настільки синхронно поєднав політичну підтримку, економічну допомогу і безпекову співпрацю з державою, яка ще не є його членом. Це нова реальність: членство в Євросоюзі розглядається як частина системи стримування.

