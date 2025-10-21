Как сделать так, чтобы при каждом ударе по Харькову Россия теряла целый танкер

Кая Каллас заявила, что Украина не должна отдавать свои территории ради мира. Мол, неправильный сигнал и подстрекательство всех злодеев к агрессии.

Хорошие слова, похвальное заявление.

Однако есть вопросы. Ибо не хватает подкрепления.

Сегодня ночью Россия в порядке мирных инициатив в очередной раз ударила модернизированными КАБами по Харькову. Пострадали люди.

Лучшее средство борьбы с КАБами – планово уничтожать российские аэродромы в радиусе 300 км. Ну, и дальнобойные средства ПВО. Причем даже не наземные (ибо россияне до них рано или поздно дотянутся), а воздушные – самолеты с правильными средствами обнаружения и ракетами.

Позиция ЕС по оружию меняется в лучшую сторону, но очень медленно. А решения остаются нетворческими. Европейские чиновники точно могут лучше, надо их только правильно настроить.

Скажем, всем известно о существовании порядка 900 танкеров так называемого "теневого флота" РФ. Которые все видят, но не трогают. Хотя они шныряют на той же Балтике и регулярно создают проблемы.

Брюссель начал отрабатывать какую-то странную идею о получении разрешений государств, предоставляющих флаги для судов с российскими грузами, на какой-то превентивный досмотр. То есть они хотят войти в юридически чистую историю с теми, кто зарабатывает на мухлеже.

Это формальный подход. Заведомо тупиковая бюрократическая канитель и замыливание. Она может катиться своим чередом ради сохранения каких-то политесов и защиты от претензий, но параллельно давно пора запустить реальные механизмы приведения Москвы в сознание.

Например.

Устанавливается неофициальная, но предельно доходчивая зависимость: один КАБ – минус один танкер, одна ракета – минус пять танкеров. Есть жертвы – включается мультипликатор.

И не надо ничего отнимать.

ЕС должен создать специальную экологическую группу, которая будет выборочно обследовать некоторые суда на предмет отсутствия вредных насекомых и защиты ценных моллюсков. Риски ж ого-го какие!

Для чего эти суда будут помещаться в карантин. За счет грузовладельцев, со всеми сборами. Скажем, на пару месяцев. Ну, или как пойдет. Могут ведь понадобиться повторные исследования. Не найдут проблем – всех отпустят, да.

Прилетел КАБ – резко возрастают экологические риски. Все согласно прозрачным европейским регуляциям.

Неделька-другая – и "теневой флот" сможет оперировать только на Дальнем Востоке. Китай не пострадает. Немного расстроится товарищ Эрдоган, но товарищ Трамп уже превентивно отсыпал ему комплиментов. Товарища Моди также предупредили.

Читайте также Балтика – идеальная точка для давления на Россию

Нет возможности адекватно помочь с ПВО – задействуйте наиболее смертоносное европейское оружие. Европейских бюрократов. И, ой, я вас прошу. Не нужно рассказывать, что это скользкий путь злоупотреблений. Когда Брюсселю надо, там всё очень прагматично.

И посылать доходчивые сигналы злодеям там умеют, просто не всегда хотят.

