Кордони не повинні змінюватися військовою силою, а нації повинні мати свободу вибору своїх альянсів

Як я неодноразово заявляв, ми живемо в епоху глобальної конфронтації. Агресія Росії проти України підбадьорила інших авторитарних лідерів перевіряти на міцність принципи міжнародного права.

Наша позиція чітка: кордони ніколи не повинні змінюватися військовою силою, а нації повинні мати свободу вибору своїх альянсів. Якщо цей принцип звалиться в Україні, він звалиться всюди.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net