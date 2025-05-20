Они лезут, чтобы забрать и сожрать наши ресурсы, чтобы заселить собой нашу землю. Они просто хотят обогатиться, убивая и грабя

Это общество — саранча. И смысл его существования — лезть вперед, несмотря ни на что, и захватывать новые территории.

Каждый день на Волчанске они штурмуют малыми группами по три-пять человек. Лезут по трупам тех, кто за несколько часов до них пытался взять ту же позицию. Никакого смысла, никакой осмысленности, никаких успехов — только забрасывать нас трупами.

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Это отличается от мясных штурмов времен маршала Жукова лишь тем, что сейчас атакуют малыми группами и цель — не захват километров, а занять одну-единственную позицию в несколько квадратных метров. Ежедневно, методично — атака за атакой, потеряли — отошли, если есть кому отходить. Но с какой-то безумной настойчивостью.

Индивид теряет себя и становится частью роя, где гибель нескольких насекомых вообще не учитывается. И никак иначе я не могу объяснить себе, почему они лезут, даже понимая, что мы их сейчас убьем.

Мое философское образование мешает смотреть на эту повседневность глазами математика и просто фиксировать: минус один, минус пять, минус сорок. Мои философские и теологические знания толкают мозг попытаться осмыслить, зачем этот условный Homo erectus ("человек прямоходящий", потому что назвать их Homo sapiens я не могу органически, ведь не вижу в этом действии разума) лезет по трупам индивидов из своего роя на верную смерть по руинам города, похожего на марсианский пейзаж. Зачем? Какая мотивация? Что он рассчитывает получить?

Когда разговаривал с пленными, все говорили, что хотели получить деньги от путинского режима, чтобы улучшить свое финансовое положение. Никто не называл какие-то идеологические мотивы, веру в высшие ценности, высокую цель. Только кредит, долг, ипотека, бедность, надо детей растить...

Ты пришел убивать наших детей, чтобы вырастить своих? Молчит. Опустил глаза. Но по факту так и есть. Они спокойно убьют нас и наших детей, займут наши дома, будут спать на наших кроватях и даже наденут нашу одежду.

Они не считают это чем-то отвратительным и неприемлемым. Им это дала и позволила их власть, значит — можно. И они без малейшей брезгливости наденут ваше платье и будут есть из вашей тарелки, потому что царь и церковь их на это благословили.

Они лезут, чтобы забрать и сожрать наши ресурсы, чтобы заселить собой нашу землю. И если на вершине этого роя пытаются объяснить, зачем они напали на нас и убивают нас, то на низовом уровне они просто хотят обогатиться, убивая и грабя.

Интересную характеристику человеческой глупости и жадности дал Пророк Мухаммад (мир ему!): "Судный день не начнется, пока не разойдется Евфрат, а на его месте не появится гора золота. Люди будут сражаться друг с другом за это золото, и из каждой сотни погибнет девяносто девять. Но каждый из них будет говорить себе: "Может быть, именно я выживу!"

Вот смотрю на них и думаю, может, каждый из них бежит на штурм и думает, что именно он выживет и разбогатеет? Но потом по ним отрабатывают наши парни, и статист говорит: "Еще минус пять двухсотыми".

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