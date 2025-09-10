Гарантії безпеки для України: виклики і проблеми
Однією з ключових проблем для України в контексті потенційних мирних переговорів, а також у взаємодії з нашими західними партнерами є питання про гарантії безпеки для нашої країни у повоєнний період.
Власне, більш-менш зрозуміло, що йдеться про такі заходи й дії, які будуть реальними запобіжниками проти нового нападу Росії на Україну. А от в тому, що вважати реальними гарантіями безпеки, єдності немає ні поміж простих українців, ні серед політиків і експертів.
Коротко проілюструю це на прикладі двох безпекових тем, які є найбільш популярними і в політичних колах, і в соціальних мережах.
Загальнопоширеною є думка про те, що найкращою гарантією безпеки для України буде членство в НАТО. Ба більше, це є офіційною позицією України. Сприйняття НАТО як найбільш дієвої гарантії безпеки зумовлене тим, що в альянсі діє принцип колективної оборони.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)