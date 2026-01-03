Перестановки в сфере обороны и безопасности 2 января с анонсом на 3-е – хороший способ быстро привести всех в чувство и настроить на рабочий лад.

В сети уже немало комментариев случившихся и запланированных назначений. Оценки в основном сводятся к анализу персоналий и политического подтекста. За каждым из озвученных ходов пытаются реконструировать некую логику и последствия.

Перевод Буданова в ОП – сомкнуть ряды президентской вертикали с возможным продолжением на выборах. Перевод Иващенко – сохранение ГУР в тонусе, ибо приходит не посторонний человек, мягко говоря. Движение Федорова в Минобороны – новая динамика в технологиях войны. Ожидаемый перевод Шмыгаля в Минэнерго – тушение пожара в ключевой сфере, опытный менеджер, которому поверят международные партнеры.

И так далее.

На фоне указанных позиций, где наблюдается либо публичное одобрение, либо как минимум обсуждение плюсов и минусов, есть лишь одна возможная рокировка, которую встретили в целом негативно – это возможный перевод Малюка в СВР или в РНБО. Уже есть заявления депутатов, что они не будут голосовать отставку. Ибо непонятно.

СВР – серьезная структура, но по сравнению с СБУ она на порядок компактнее, менее ресурсная и с другими задачами. Для Малюка это было бы явным понижением без очевидного ответа – за что и чтобы что? Что это даст стране во время войны?

СНБО – должность секретаря формально высокая, но в сегодняшних реалиях несопоставима по прикладному воздействию на врага с руководством СБУ.

Впрочем, есть одна логика, поясняющая эти кадровые брожения, которую стоит держать на краешке сознания. Она лежит в плоскости "переговоров" и "движения к миру".

Сопротивление Украины российскому вторжению – это акт народной воли, где многие тысячи героев. Но есть несколько фамилий, которые являются определенными символами. Буданов и Малюк безусловно входят в их число.

Достижения ГУР общеизвестны. Свершения СБУ – впечатляющи, как раз недавно перечислял – от "Паутины" до подводной войны. ГУР и СБУ стали международными брендами.

В отношении Службы перемены наиболее разительны, потому что до 2022-го у нее был исключительно внутренний мандат (с оккупированными территориями). А с приходом Малюка выстроена работа континентального масштаба, смотрите карту ударов.

Так вот. В ходе дискуссии о возможном перемирии от Украины наверняка потребуют неких ходов по "демилитаризации". Мол, докажите, что вы переключились в логику "мира". Россияне наверняка запросят (уже?) смену ролей символических фигур, с которыми у них связаны болезненные переживания. Типичная кагэбэшная разводка. Такое требование будет идти от Москвы, но озвучить его могут по схеме "Дмитриефф-Уиткофф".

Перестановка эффективных генералов с боевых должностей на политические – это хороший символ, который не раздражает украинское общество, но де-факто забирает "штурвал" в тех сферах, где генералы достигли результатов.

И если с генералом Будановым у такого хода есть объяснения, т.к. экс-глава ГУР является публичной фигурой со своим политическим рейтингом, то с генералом Малюком ситуация другая. Малюк лишней публичности избегал, политических амбиций не демонстрировал, наиболее известный имиджевый материал с ним – это фотография с собакой.

То есть перевод Буданова от "штурвала" ГУР в политику (ибо ОП – это чистая политика) более или менее органичен, хоть и с нюансами. А перевод Малюка на аналитическо-кабинетную работу в СВР или РНБО на данном этапе вообще никакой логики не имеет. Ибо Кремль убивает детей в Харькове, а не идет к миру.

Такое кадровое решение можно пообещать (!) после (!!!) достижения стабильного мира. Если раньше – это будет ошибка и сброс сильной переговорной "карты".

Опасность преждевременного решения в том, что его невозможно отыграть без потерь в случае обмана россиян. Даже пересаживание Дениса Шмыгаля в разные кресла уже воспринимается с некоторым недоумением.

Если же слухи вброшены с целью потестить возможную реакцию, то на данный момент тестирование показывает однозначное неодобрение маневров Малюком. Стоит учесть.

