Кадрове цунамі: навіщо Зеленський переставляє сильні фігури на ключових позиціях
Переставляння у сфері оборони та безпеки 2 січня з анонсом на 3-тє – хороший спосіб швидко привести всіх до тями й налаштувати на робочий лад.
У мережі вже чимало коментарів про призначення – тих, що трапилися, і тих, що заплановані. Оцінки здебільшого зводяться до аналізу персоналій і політичного підтексту. За кожним з озвучених ходів намагаються реконструювати якусь логіку і наслідки.
Призначення Буданова в ОП – зімкнути лави президентської вертикалі з можливим продовженням на виборах. Призначення Іващенко – збереження ГУР у тонусі, бо приходить не стороння людина, м'яко кажучи. Рух Федорова до Міноборони – нова динаміка в технологіях війни. Ймовірне призначення Шмигаля у Міненерго – гасіння пожежі в ключовій сфері, досвідчений менеджер, якому повірять міжнародні партнери.
І так далі.
На тлі зазначених позицій, де спостерігається або публічне схвалення, або щонайменше обговорення плюсів і мінусів, є лише одна можлива рокіровка, яку зустріли загалом негативно – це ймовірне переведення Малюка у СЗР або в РНБО. Уже є заяви депутатів, що вони не голосуватимуть відставку. Бо незрозуміло.
СЗР – серйозна структура, але порівняно з СБУ вона на порядок компактніша, менш ресурсна і з іншими завданнями. Для Малюка це було б явним пониженням без очевидної відповіді – за що і щоб що? Що це дасть країні під час війни?
РНБО – посада секретаря формально висока, але в сьогоднішніх реаліях непорівнянна за прикладним впливом на ворога з керівництвом СБУ.
Утім, є одна логіка, що пояснює ці кадрові бродіння, яку варто тримати на краєчку свідомості. Вона лежить у площині "переговорів" і "руху до миру".
Опір України російському вторгненню – це акт народної волі, де багато тисяч героїв. Але є кілька прізвищ, які є певними символами. Буданов і Малюк безумовно входять до їх числа.
Досягнення ГУР загальновідомі. Звершення СБУ – вражаючі, якраз нещодавно перераховував – від "Павутини" до підводної війни. ГУР і СБУ стали міжнародними брендами.
Щодо Служби зміни найразючіші, тому що до 2022-го у неї був виключно внутрішній мандат (з окупованими територіями). Але з приходом Малюка вибудувано роботу континентального масштабу, дивіться карту ударів.
Так от. Під час дискусії про можливе перемир'я від України, напевно, вимагатимуть якихось ходів із "демілітаризації". Мовляв, доведіть, що ви переключилися в логіку "миру". Росіяни, напевно, запросять (уже?) зміну ролей символічних фігур, з якими у них пов'язані хворобливі переживання. Типова кадебістська розводка. Така вимога йтиме від Москви, але озвучити її можуть за схемою "Дмитрієфф-Віткофф".
Переставляння ефективних генералів з бойових посад на політичні – це хороший символ, який не дратує українське суспільство, але де-факто забирає "штурвал" у тих сферах, де генерали досягли результатів.
І якщо з генералом Будановим такий хід має пояснення, оскільки ексглава ГУР є публічною фігурою зі своїм політичним рейтингом, то з генералом Малюком ситуація інша. Малюк зайвої публічності уникав, політичних амбіцій не демонстрував, найвідоміший іміджевий матеріал із ним – це фотографія із собакою.
Тобто переведення Буданова від "штурвала" ГУР у політику (бо ОП – це чиста політика) більш-менш органічне, хоч і з нюансами. А посилання Малюка на аналітично-кабінетну роботу в СЗР або РНБО на цьому етапі взагалі жодної логіки не має. Бо Кремль вбиває дітей у Харкові, а не йде до миру.
Таке кадрове рішення можна пообіцяти (!) після (!!!) досягнення стабільного миру. Якщо раніше – це буде помилка і скидання сильної переговорної "карти".
Небезпека передчасного рішення в тому, що його неможливо відіграти без втрат у разі обману росіян. Навіть пересаджування Дениса Шмигаля в різні крісла вже сприймається з деяким подивом.
Якщо ж чутки вкинуті з метою потестити можливу реакцію, то наразі тестування показує однозначне несхвалення маневрів Малюком. Варто врахувати.
