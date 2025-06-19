Преимущество на фронте будет определять качество алгоритмов ИИ, а не колличество людей

Важный вопрос войны будущего – изменение роли пехоты. Все больше ИИ и автономных систем, которые будут заменять классического солдата. Это усложнит и информационную войну, основная часть которой всегда направлена на живых людей, на военных.

Боевое столкновение, в котором классическая пехота не участвовала, уже произошло в нашей войне с Россией. Этот бой провела одна из наших бригад.

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Воздушные и наземные платформы, ИИ — это все будущее. К 2030-м годам классическая роль пехоты существенно изменится.

Беспилотные платформы

Уже сегодня некоторыми технологически развитыми странами создаются автономные наземные машины, которые заменяют пехоту в штурме, разведке и эвакуации.

Рои дронов

Алгоритмы управляют десятками дронов одновременно. И Украина здесь будет в числе мировых лидеров.

ИИ-наведение оружия. Многозадачность

"Умные" ракеты и дроны с системами компьютерного зрения самостоятельно обнаруживают и уничтожают цели. Некоторые из этих решений уже используются в войнах, но технологии будут развиваться дальше.

Разведка без риска

Дроны и сенсорные сети, анализ данных заменят классическую пехотную и обычную разведку. Данные собираются, анализируются и передаются в реальном времени без участия человека.

Логистика и эвакуация

Автономные дроны и наземные платформы обеспечивают снабжение и эвакуацию.

Роль человека меняется

Солдат будущего – это оператор, инженер, аналитик. Нынешняя пехота станет "мозгом" боевой машины.

Если сказать просто – качество и скорость постановки задач, планирование и технологический уровень алгоритма будут определять преимущество на фронте, так же как и количество новых средств ведения войны. Не численность людей на поле боя.

Изменения коснутся и других аспектов войны. Швеция провела успешные боевые испытания истребителя Gripen E с встроенным искусственным интеллектом Centaur. Без пилота. Полная автономия. Полноценное воздушное противоборство с пилотируемым самолетом над Балтийским морем — ИИ выполнял сложные маневры, распознавал цели, определял момент атаки.

Centaur прошел симуляции, эквивалентные 50 годам налета, а за три реальные миссии доказал эффективность в боевых сценариях.

Проект Beyond, который реализуют Saab и немецкий оборонный стартап Helsing, – новый стандарт боевой авиации.

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