Как искусственный интеллект поменяет роль пехоты на поле боя
Важный вопрос войны будущего – изменение роли пехоты. Все больше ИИ и автономных систем, которые будут заменять классического солдата. Это усложнит и информационную войну, основная часть которой всегда направлена на живых людей, на военных.
Боевое столкновение, в котором классическая пехота не участвовала, уже произошло в нашей войне с Россией. Этот бой провела одна из наших бригад.
Воздушные и наземные платформы, ИИ — это все будущее. К 2030-м годам классическая роль пехоты существенно изменится.
Беспилотные платформы
Уже сегодня некоторыми технологически развитыми странами создаются автономные наземные машины, которые заменяют пехоту в штурме, разведке и эвакуации.
Рои дронов
Алгоритмы управляют десятками дронов одновременно. И Украина здесь будет в числе мировых лидеров.
ИИ-наведение оружия. Многозадачность
"Умные" ракеты и дроны с системами компьютерного зрения самостоятельно обнаруживают и уничтожают цели. Некоторые из этих решений уже используются в войнах, но технологии будут развиваться дальше.
Разведка без риска
Дроны и сенсорные сети, анализ данных заменят классическую пехотную и обычную разведку. Данные собираются, анализируются и передаются в реальном времени без участия человека.
Логистика и эвакуация
Автономные дроны и наземные платформы обеспечивают снабжение и эвакуацию.
Роль человека меняется
Солдат будущего – это оператор, инженер, аналитик. Нынешняя пехота станет "мозгом" боевой машины.
Если сказать просто – качество и скорость постановки задач, планирование и технологический уровень алгоритма будут определять преимущество на фронте, так же как и количество новых средств ведения войны. Не численность людей на поле боя.
Изменения коснутся и других аспектов войны. Швеция провела успешные боевые испытания истребителя Gripen E с встроенным искусственным интеллектом Centaur. Без пилота. Полная автономия. Полноценное воздушное противоборство с пилотируемым самолетом над Балтийским морем — ИИ выполнял сложные маневры, распознавал цели, определял момент атаки.
Centaur прошел симуляции, эквивалентные 50 годам налета, а за три реальные миссии доказал эффективность в боевых сценариях.
Проект Beyond, который реализуют Saab и немецкий оборонный стартап Helsing, – новый стандарт боевой авиации.
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