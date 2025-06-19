Як штучний інтелект змінить роль піхоти на полі бою
Важливе питання війни майбутнього – зміна ролі піхоти. Більше ШІ й автономних систем, які замінятимуть класичного солдата. Це ускладнить й інформаційну війну, основна частина якої завжди направлена на живих людей, на військових.
Бойове зіткнення, в якому класична піхота не брала участі, вже відбулося у нашій війні з Росією. Цей бій здійснила одна з наших бригад.
Повітряні та наземні платформи, ШІ – це все майбутнє. До 2030-х років класична роль піхоти суттєво зміниться.
Безпілотні платформи
Вже сьогодні низкою технологічних країн створюються автономні наземні машини, що замінюють піхоту в штурмі, розвідці й евакуації.
Рої дронів
Алгоритми керують десятками дронів одночасно. І Україна тут буде у топ у світі.
ШІ-наведення зброї. Багатозадачність
"Розумні" ракети й дрони з системами комп’ютерного зору самостійно виявляють і знищують цілі. Дещо вже використовується у війнах, але технологія прогресуватиме.
Розвідка без ризику
Дрони та сенсорні мережі, аналіз даних замінять класичну піхотну і просто розвідку. Дані збираються, аналізуються й передаються в реальному часі без людської присутності.
Логістика та евакуація
Автономні дрони й наземні платформи забезпечують постачання та евакуацію.
Роль людини змінюється
Солдат майбутнього – це оператор, інженер, аналітик. Нинішня піхота стане розумом бойової машини.
Якщо сказати простою мовою – якість та швидкість формулювання завдань, планування і технологічна якість алгоритму визначатимуть перевагу на фронті, так само як і кількість нових засобів війни. Не кількість людей на полі бою.
Зміни торкнуться також інших аспектів війни. Швеція провела успішні бойові випробування винищувача Gripen E з вбудованим штучним інтелектом Centaur. Без пілота. Повна автономія. Повноцінне повітряне протиборство з пілотованим літаком над Балтійським морем – AI виконував складні маневри, розпізнавав цілі, визначав момент атаки.
Centaur пройшов симуляції з еквівалентом 50 років нальоту, а за три реальні місії довів ефективність у бойових сценаріях.
Проєкт Beyond, який реалізують Saab і німецький оборонний стартап Helsing, – новий стандарт бойової авіації.
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