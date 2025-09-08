Финансовая стабильность Кремля, казавшаяся непоколебимой в первые два года вторжения, начинает давать трещины. По предварительным оценкам Министерства финансов России, дефицит федерального бюджета за январь–июль 2025 года составил примерно 4,879 трлн рублей (2,2% ВВП), тогда как доходы за этот период выросли незначительно по сравнению с резким скачком расходов.

В июле налоговые поступления от нефти существенно упали: налог на добычу нефти принес 885,2 млрд рублей, что на 34% меньше, чем год назад, и является самым низким показателем с января 2023 года. Это совпадает с внедрением ценового потолка в конце 2022 года.

Другим фактором, ухудшающим ситуацию, является рост консолидированного дефицита регионов и государственных фондов. По данным Федерального казначейства, в первой половине года этот дефицит превысил 4,95 трлн рублей. Это дополнительный источник риска для общей финансовой стабильности Российской Федерации. Дефицит такого масштаба означает, что правительство тратит значительно больше, чем зарабатывает, что может привести к заимствованиям, инфляции или сокращению финансирования критически важных расходов.

Это также сигнализирует о росте давления на региональные бюджеты и государственные фонды, ослабляя общую финансовую устойчивость страны. Кроме того, из региональных фондов покрываются выплаты, которые получают россияне, подписывающие контракты с Министерством обороны РФ.

Несмотря на все это, Россия продолжает блефовать, заявляя о способности вести кампанию "столько, сколько потребуется", захватить всю Украину и другую риторику, оторванную от реальности. На самом деле эти заявления — лишь элемент переговорной стратегии, призванный скрыть экономическую слабость и военную неспособность.

