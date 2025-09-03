После саммита на Аляске Трамп больше не может сомневаться, с кем он имеет дело

Скажем прямо.

Когда красные дорожки уже убрали, а бомбардировщик B-2 вернулся в ангар, вот к чему привел саммит Трампа и Путина на Аляске в августе: к дальнейшей эскалации российских военных преступлений в Украине. Скажем прямо: Владимир Путин ответил на пренебрежение Дональда Трампа к бессмысленным смертям новым неспровоцированным кровопролитием.

Президент США отправился на Аляску, пообещав "жесткие последствия", если его российский коллега не согласится на прекращение огня в Украине. После саммита Путин запустил сотни дронов и ракет – поразив гражданскую инфраструктуру и регионы далеко от фронта, убивая и калеча десятки украинцев. В результате атаки на Киев 28 августа погибло более 20 мирных жителей, среди которых – четверо детей, еще 48 человек получили ранения.

Менее чем через неделю после саммита на Аляске, 21 августа, российский удар уничтожил американский завод электроники и товаров народного потребления возле венгерской границы. Это не было случайностью. Это было пренебрежение. На следующий день Трамп заявил, что он "не доволен этим", и пригрозил санкциями, если в течение двух недель не будет прогресса в мирном урегулировании. Срок этих двух недель почти истек.

И все же Путин не понес никакой цены – даже несмотря на то, что фактически проигнорировал свое якобы данное Трампу обещание встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и продолжить поиск мира. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что очевидно: встреча между российским и украинским лидерами не состоится.

