Економіка воєнного часу в Росії, яку раніше вважали непохитною, демонструє тріщини, які санкції повинні розширювати

Фінансова стабільність Кремля, яка здавалася непохитною в перші два роки вторгнення, починає давати тріщини. За попередніми оцінками Міністерства фінансів Росії, дефіцит федерального бюджету за січень-липень 2025 року склав приблизно 4,879 трлн рублів (2,2% ВВП), тоді як доходи за цей період зросли неістотно, порівнюючи з різким стрибком витрат.

У липні податкові надходження від нафти суттєво впали: податок на видобуток нафти приніс 885,2 млрд рублів, що на 34% менше, ніж рік тому, і є найнижчим показником із січня 2023 року. Це збігається з впровадженням цінової стелі наприкінці 2022 року.

Іншим фактором, що погіршує ситуацію, є зростання консолідованого дефіциту регіонів і державних фондів. За даними Федерального казначейства, у першій половині року цей дефіцит перевищив 4,95 трлн рублів. Це додаткове джерело ризику для загальної фінансової стабільності Російської Федерації. Дефіцит такого масштабу означає, що уряд витрачає значно більше, ніж заробляє, що може призвести до запозичень, інфляції чи скорочення фінансування критичних витрат.

Це також сигналізує про зростання тиску на регіональні бюджети та державні фонди, послаблюючи загальну фінансову стійкість країни. Крім того, з регіональних фондів покриваються виплати, які отримують росіяни, що підписують контракти з Міністерством оборони РФ.

Попри все це, Росія продовжує блефувати, заявляючи про здатність вести кампанію "стільки, скільки буде потрібно", захопити всю Україну та іншу риторику, відірвану від реальності. Насправді ці заяви – лише елемент переговорної стратегії, покликаний приховати економічну слабкість та військову неспроможність.

