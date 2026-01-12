Усі диктатури полюбляють говорити про особливий шлях і свою унікальність, але насправді принцип їхньої роботи вкрай примітивний. Завдання будь-якого диктатора – руйнувати горизонтальні зв'язки та довіру між людьми, тому що будь-яке неформальне об'єднання може становити для диктатора потенційну загрозу.

Довіра – це інфраструктура самоорганізації. Люди, які довіряють одне одному, можуть об'єднуватися без дозволу, координуватися без начальства й у критичний момент діяти разом.

Тому будь-яка диктатура обов'язково сіє підозру. Сусід пише анонімки, колега – потенційна загроза, ініціатива карається, сиди тихо і не висовуйся, будь таким, як усі, тобі що, більше за всіх треба? "Є підозра, що ти, любий чоловіче, стукачок". У короткостроковій перспективі це працює: люди атомізуються, а страх замінює їм солідарність.

Але далі включається величезний "податок на недовіру", який платять усі. З'являються вахтери, інспектори, контролери, нотаріуси, силовики, перевіряльники, звітність, перепустки, печатки, довідки й нескінченні перевірки. Цей "синдром вахтера" неймовірно дорого коштує суспільству. Треба платити зарплати тим, хто стежить, і тим, хто стежить за тими, хто стежить, будувати системи стеження, карати порушників, розслідувати дрібні обмани.

Диктатура витрачає ресурси не на розвиток, а на постійне підтвердження лояльності та контролю. Величезні сили витрачаються на подолання тертя системи. Частина угод просто не відбувається, бо транзакційні витрати перевищують вигоду.

Читайте також
Захід знову став Сходом. Чому колишні держави-сателіти СРСР обирають авторитаризм

Недовіра вбиває складні проєкти. Великі справи вимагають віри в те, що інші виконають свою частину роботи, навіть якщо їх не можна перевірити щосекунди. В умовах тотального контролю люди перестають брати відповідальність, перестають ризикувати, перестають пропонувати нове. Виникає культура "роблю мінімум, щоб не покарали".

Там, де рівень довіри низький, ринок стає дрібнішим, біднішим і примітивнішим. Люди торгують тільки з родичами, друзями, "своїми". Все інше здається небезпечним. Економіка схлопується до розмірів села, навіть якщо люди живуть у мегаполісі.

Дурні вважають, що довіра й доброта – це слабкість. Ласкаво просимо у світ "рожевих поні". "Без роззяви не буде справи", "тут мені карта і поперла".

Росіяни пишаються своїм умінням "хакнути систему" і обійти заборони, не розуміючи, що насправді вони просувають у світ культуру зони. І зона вихлюпується за ворота в'язниці й затоплює всю країну. "Помри ти сьогодні, а я – завтра", "нікому не можна вірити".

Але насправді довіра – це високотехнологічний соціальний ресурс. Її можна зруйнувати швидко, але відновити – дуже повільно. І щоразу, коли суспільство обирає недовіру як норму, воно підписується під постійною виплатою податку, який зростає з кожним роком і ніколи не окупається.

Читайте також
Чому важливі думки: особистий погляд працює на зміцнення довіри

Так будь-яка диктатура прирікає свою країну на відставання і неконкурентоспроможність. Диктатор виграє тактично, але програє стратегічно. Суспільство платить бідністю, стагнацією і деградацією інститутів. Економіка може жити без нафти і без золота. Без довіри вона швидко хиріє і переходить від режиму розвитку до режиму виживання.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
диктатуранедовіраАвторитаризмдеградація