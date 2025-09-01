Россия превратилась в дракона, которого нужно кормить человеческими страданиями. Путин стреляет по украинским домам, потому что россияне хотят видеть кровь тех, кто в этих домах живет. Им объяснили, что там живут "нацисты". Так они называют тех, кто не смирился с их "величием" и должен быть за это наказан. Никакой другой стратегической цели нет.

Россиян убедили, что раз историю пишут победители, то не важно, насколько ужасные вещи ты делаешь сегодня. Завтра станешь победителем, и это все не будет иметь значения. Сам вручную откроешь чистый лист истории, и мир только вздохнет с облегчением. Таким образом Путин освободил их от "химер совести".

Устами пропагандистов он объяснил россиянам, что добро и зло — это дело восприятия, и что война — это естественное состояние человека. Главное — не добро и зло, а доминирование, пусть даже через кровь и насилие. В имперской картине мира замученные военнопленные и убитые дети — это просто цена "величия". А "величие" не ставится под вопрос.

Убийство Андрея Парубия — из той же серии, что и другие преступления оккупации. Они просто кормят дракона, то есть российский народ, картинкой окровавленных украинцев. Список украинских лидеров, которых они хотели бы видеть мертвыми, длинный. Парубий был менее защищен (ходил по улицам без охраны) и более ненавистен (львовянин, националист) — поэтому, на мой взгляд, выбрали его.

И последнее. Путину не нужно завершение войны по двум причинам. Во-первых, он сам такой. Не подчинившись, мы его "обидели", и он хочет видеть наши страдания. А во-вторых, где-то внутри, интуитивно он понимает: если перестать кормить дракона, есть вероятность, что дракон начнет пожирать того, кто его сотворил.

