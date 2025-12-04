Как на "недопереговорах" в Кремле США "перенедоговорились" с Путиным

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Нельзя согласиться с комментаторами, которые посчитали встречу в Москве между Путиным и американской делегацией в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "безрезультатной". Три часа ожидания аудиенции у российского лидера и пять часов беседы, несомненно, дали материал для анализа в Белом доме. На основе этого анализа последуют какие-то шаги, по которым можно будет судить о сделанных выводах.

Произошедшее в Москве нельзя назвать "переговорами", это был, скорее, разговор по мотивам запущенного Кремлем плана из 28 пунктов, который вернулся в российскую столицу в модифицированном в Женеве виде.

Путин глянул его и, по сути, вернул американцам для дальнейшей доработки: ни на один из вариантов, который не выглядел бы победой России, он не согласится, и доводов поступить иначе автор и инициатор войны от представителей Дональда Трампа не услышал.

Вряд ли они и рассчитывали быть услышанными: главным действующим лицом в этом эпизоде был не Путин, а Джаред Кушнер. Миссия зятя Дональда Трампа состояла в том, чтобы внимательно смотреть и слушать.

