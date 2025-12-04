Як на "недопереговорах" у Кремлі США "перенедомовилися" з Путіним

Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції

Не можна погодитися з коментаторами, які оцінили зустріч у Москві між Путіним та американською делегацією у складі Стіва Віткоффа и Джареда Кушнера "безрезультатною". Три години очікування аудієнції у російського лідера і п'ять годин бесіди, безсумнівно, дали матеріал для аналізу в Білому домі. На основі цього аналізу будуть якісь кроки, за якими можна буде судити про зроблені висновки.

Те, що відбулося в Москві, не можна назвати "переговорами", це була, скоріше, розмова за мотивами запущеного Кремлем плану з 28 пунктів, який повернувся в російську столицю в модифікованому в Женеві вигляді.

Путін глянув його і, по суті, повернув американцям для подальшого доопрацювання: на жоден із варіантів, який не виглядав би як перемога Росії, він не погодиться, і доводів вчинити інакше автор та ініціатор війни від представників Дональда Трампа не почув.

Навряд чи вони й розраховували бути почутими: головною дійовою особою в цьому епізоді був не Путін, а Джаред Кушнер. Місія зятя Дональда Трампа полягала в тому, щоб уважно дивитися і слухати.

