Как украинские пилоты воюют с агрессором за каждый километр логистики на фронте

Мы продолжаем серию публикаций колонок от военных о том, как и какими средствами ведется современная война – и как это выглядит для людей, которые прямо сейчас работают на фронте. Предыдущая публикация была посвящена тому, как украинская противовоздушная оборона борется с дронами-камикадзе. Сегодня – слово тем, кто противодействует российскому подразделению "Рубикон" под Покровском.



Чтобы наши пехотные подразделения, артиллерия и беспилотники могли свободно работать на линии боевого соприкосновения, нам необходимо делать пересменку личного состава. Для этого нужно как-то зайти на позицию, как-то выйти с позиции и обеспечить нашу позицию необходимым количеством техники, оборудования, а также боеприпасов для выполнения боевых задач.

К любой позиции ведет логистическая дорога. В Вооруженных Силах принято их иметь несколько альтернативных, но география ведения боевых действий не всегда позволяет это сделать.

Основную угрозу и для противника, и для нас представляют расчеты БпЛА мультироторного типа, которые пилотируют свадебные дроны "Мавик" и "Аутел". Именно они дают возможность видеть переднюю линию боевого соприкосновения, все перемещения и выявлять точные районы работы пилотов. Нам – противника, противнику – наши.

Соответственно, что нужно сделать противнику, чтобы ослабить группировку войск Сил обороны? Противник имеет большее количество личного состава, больше артиллерии, но не может выполнять задачи. Потому что его живую силу выбивают наши беспилотники.

Но беспилотники, FPV-дроны и тяжелые бомберы могут их выбить, потому что "Мавики" видят противника. Если "Мавики" не будут видеть противника, то совершенно очевидно, что россияне смогут интенсивно инфильтрироваться между наших боевых порядков и проваливать их.

