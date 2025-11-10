Як українські пілоти борються з агресором за кожен кілометр логістики на фронті

Ми продовжуємо серію публікацій колонок від військових про те, як і якими засобами ведеться сучасна війна – і як це виглядає для людей, які просто зараз працюють на фронті. Попередня публікація була присвячена тому, як українська протиповітряна оборона бореться із дронами-камікадзе. Сьогодні – слово тим, хто протидіє російському підрозділу "Рубікон" під Покровськом.



Щоб наші піхотні підрозділи, артилерія та безпілотники могли вільно працювати на лінії бойового зіткнення, нам необхідно робити перезмінку особового складу. Для цього потрібно якось зайти на позицію, якось вийти з позиції і забезпечити нашу позицію необхідною кількістю техніки, обладнання, а також боєприпасів для виконання бойових завдань.

До будь-якої позиції веде логістична дорога. В Збройних Силах заведено їх мати декілька альтернативних, але географія ведення бойових дій не завжди дозволяє це зробити.

Основну загрозу і для противника, і для нас становлять розрахунки БпЛА мультироторного типу, які пілотують весільні дрони "Мавік" та "Аутел". Саме вони дають можливість бачити передню лінію бойового зіткнення, всі переміщення та виявляти точні райони роботи пілотів. Нам – противника, противнику – наші.

Відповідно, що потрібно зробити противнику, щоб послабити угруповання військ Сил оборони? Противник має більшу кількість особового складу, більше артилерії, але не може виконувати завдання. Тому що його живу силу вибивають наші безпілотники.

Але безпілотники і FPV-дрони та важкі бомбери можуть їх вибити, тому що "Мавіки" бачать противника. Якщо "Мавіки" не бачитимуть противника, то абсолютно очевидно, що росіяни зможуть інтенсивно інфільтровуватися між наших бойових порядків і провалювати їх.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net