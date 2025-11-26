Для американської розвідки Буданов – не просто керівник спецслужби. Він для них свій

Ім’я Кирила Буданова знову активно обговорюють — цього разу не через операції ГУР, а через його участь у переговорах в Абу-Дабі щодо так званого "мирного плану".

Його поява там — не формальність. Буданов має дуже високу довіру у США, і це прямо вплинуло на рішення запросити саме його. Американський журналіст Майкл Вайс у своєму дописі в X нагадав: для американської розвідки Буданов — не просто керівник спецслужби. Він для них свій. У тому числі тому, що свого часу проходив підготовку в ЦРУ у складі підрозділу 2245 — доступ до таких програм мають далеко не всі.

