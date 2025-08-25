Путину необходима Украина, потому что в его понимании Россия без нее – просто временная затычка на месте СССР

У меня уже не осталось терпения читать бесконечные спекуляции в американских и европейских СМИ о том, что может или не может потребоваться, чтобы усадить русских за стол переговоров.

Сколько раз нужно повторить, что Путин не заинтересован в перемирии или мирном соглашении для прекращения войны против Украины?

Еще раз, пожалуйста, поймите: пока Путин воспринимает Запад как слабый, раздробленный и считает, что Запад боится рисковать и решительно противостоять ему, он будет продолжать наращивать давление и издеваться – до последней возможности.

Как насчет этических принципов и моральной ясности, о которых Запад поминает ежедневно?

Сколько еще раз мы будем выдавать умиротворение агрессора и капитуляцию за "политический реализм"?

Когда же мы поймем, что то, что Путин называет "движением НАТО на восток", на самом деле – движение бывших российских колоний на запад, чтобы они могли освободиться от российского имперского господства и десятилетий угнетения?

Когда мы наконец осознаем, что у Москвы так же мало прав командовать народом Украины, как и угнетать народы в собственной так называемой "Российской Федерации", которая в понимании Путина – просто временная затычка на месте Советского Союза? Или свобода, которую мы провозглашаем как ценность, уже не универсальный принцип?

Когда мы вернем настоящие экспертные знания про Россию в дебаты в Вашингтоне и во всех других западноевропейских столицах?

Прислушайтесь к финнам, балтийцам, полякам и румынам. Они знают настоящую Россию, а не вымышленную Россию Достоевского, Чехова или русского балета.

Пожалуйста, начните уже учиться…

