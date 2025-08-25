Путину потрібна Україна, тому що, на його думку, Росія без неї – це лише тимчасова латка на місці СРСР

У мене вже немає терпіння читати нескінченні спекуляції в американських та європейських ЗМІ про те, що може або не може знадобитися, щоб посадити росіян за стіл переговорів.

Скільки разів потрібно повторювати, що Путін не зацікавлений у перемир'ї або мирній угоді для припинення війни проти України?

Ще раз, будь ласка, зрозумійте: поки Путін сприймає Захід як слабкий і роз'єднаний та вважає, що Захід боїться ризикувати й рішуче йому протистояти, він продовжуватиме нарощувати тиск і знущатися – до останньої можливості.

