Думка
На Заході намагаються видати капітуляцію за "політичний реалізм", з цим потрібно покінчити
Ендрю А. Міхта
старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США
У мене вже немає терпіння читати нескінченні спекуляції в американських та європейських ЗМІ про те, що може або не може знадобитися, щоб посадити росіян за стіл переговорів.
Скільки разів потрібно повторювати, що Путін не зацікавлений у перемир'ї або мирній угоді для припинення війни проти України?
Ще раз, будь ласка, зрозумійте: поки Путін сприймає Захід як слабкий і роз'єднаний та вважає, що Захід боїться ризикувати й рішуче йому протистояти, він продовжуватиме нарощувати тиск і знущатися – до останньої можливості.
