Сочувствую всем, кто пострадал во время очередной воздушной атаки. Поздравляю всех, кого миновали вражеские "шахеды" и ракеты общим количеством более 500.

Я уже видел официальные заявления о том, что эта ночь в Киеве была самой ужасной за время войны. Это неправда – в начале вторжения было намного хуже. Но мы действительно из-за нехватки зенитных ракет возвращаемся к тем бессильным временам, когда "Искандеры" и "Кинжалы" долетали беспрепятственно.

К сожалению, в этом смысле ситуация может ухудшиться, и к этому нужно быть готовым. В первую очередь, морально.

Читайте также "Шахедов" станет больше. Как изменились российские удары дронами и как Украина может их остановить Интересно, когда же Дональд Трамп наконец поймет, что его пустые разговоры с кремлевским фюрером публично превращают его в рыжего клоуна (кем он, собственно, и является)? И что ему, чтобы окончательно не потерять влияние на мировые процессы, с Путиным нужно не разговаривать, а действовать. И поймет ли это Трамп вообще? Как написал мой товарищ: Украина мощно и героически создала "Коалицию дронов", в которую входят 20 стран. Но по количеству и качеству дронов, прежде всего дальнобойных, мы продолжаем значительно проигрывать врагу. И так практически во всем – имитация вместо результата. Не Трамп рискует проиграть войну против недоимперии. Это мы, украинцы, движемся по этому фатальному сценарию. А к дефициту ракет в этом году могут добавиться и проблемы с деньгами. Я не пугаю. Просто не хочу, чтобы те, кто упорно продолжает жить мирной жизнью, истерически предлагает "не нагнетать" и всячески избегает темы срочной перезагрузки власти ради спасения ситуации, потом не говорили, что их не предупреждали. Оригинал

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