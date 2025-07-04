Співчуваю всім, хто постраждав під час чергової повітряної атаки. Вітаю всіх, кого уникнули ворожі "шахеди" і ракети загальною кількістю понад 500.

Вже бачив офіційні релізи, буцімто ця ніч у Києві була найжахливішою за час війни. Це неправда – на початку вторгнення було значно гірше. Але ми дійсно з причини браку зенітних ракет повертаємося до тих безпорадних часів, коли "Іскандери" і "Кинджали" проходили безперешкодно.

На жаль, у цьому сенсі ситуація може погіршуватися, і до цього треба бути готовими. Морально, перш за все.

Цікаво, коли Дональд Трамп нарешті зрозуміє, що його порожні розмови з кремлівським фюрерком публічно роблять із нього рудого клоуна (ким він, власне, і є)? Тому, щоб остаточно не втратити вплив на світові процеси, з Путіним треба не розмовляти, а діяти. І чи зрозуміє це Трамп взагалі?

Як написав мій товариш: Україна потужно і героїчно створила "Коаліцію дронів", куди входить 20 країн. А за кількістю і якістю дронів, насамперед дальніх, продовжуємо істотно програвати ворогові.

І так практично у всьому – імітація замість результату.

Не Трамп ризикує програти війну проти недоімперії. Це ми, українці, рухаємося цим фатальним сценарієм. До дефіциту ракет цього року можуть додатися ще й проблеми з грошима.

Не лякаю. Просто не хочу, щоб ті, хто вперто продовжують жити мирним життям, істерично пропонують "не нагнітати" і всіляко уникають теми термінового перезавантаження влади для порятунку ситуації, потім не казали, що їх не попереджали.

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