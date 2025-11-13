Что объединяет требования избирателей США и Украины к решительности их лидеров и нетерпимости к колебаниям

Это не об Украине – или это об Украине?

Америка возмущена. После 40 дней шатдауна – когда из-за непринятия федерального бюджета не работают государственные службы, и люди не получают зарплаты, – Конгресс проголосовал, а Трамп подписал временный бюджет.

Почему же люди возмущены? Потому что демократы прогнулись. Инициировали конфронтацию с республиканцами – и моргнули первыми.

И не просто моргнули – а позорно отползли.

Политика не любит слабых. Политика не терпит мягкотелых.

Политика любит решительных. Избиратели выбирают железные яйца и крепкий позвоночник. Решения, а не колебания. Действие, а не полудействие.

"Мне нужны патроны, а не такси". "Я ваш приговор".

А не вот это – "...Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости".

Где острое словцо? Где магическое перо знаменитых спичрайтеров с Банковой?

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза".

Народ аплодировал. Народ верил. Народ радовался своему выбору.

Шесть с половиной лет спустя, во время войны, люди все еще хотят решительности. Достоинства. Стержня.

Демократы только что выиграли местные выборы в США, но их электоральные перспективы на предстоящих выборах в Конгресс призрачны. Слабости политика не прощает. Либо в Демократической партии появится новый решительный лидер, либо республиканцы удержат власть.

Я не политик, поэтому выводы делать оставлю каждому отдельно.

