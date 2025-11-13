От бюджета США до "миндичгейта": политическая слабость как репутационная катастрофа
Это не об Украине – или это об Украине?
Америка возмущена. После 40 дней шатдауна – когда из-за непринятия федерального бюджета не работают государственные службы, и люди не получают зарплаты, – Конгресс проголосовал, а Трамп подписал временный бюджет.
Почему же люди возмущены? Потому что демократы прогнулись. Инициировали конфронтацию с республиканцами – и моргнули первыми.
И не просто моргнули – а позорно отползли.
Политика не любит слабых. Политика не терпит мягкотелых.
Политика любит решительных. Избиратели выбирают железные яйца и крепкий позвоночник. Решения, а не колебания. Действие, а не полудействие.
"Мне нужны патроны, а не такси". "Я ваш приговор".
А не вот это – "...Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости".
Где острое словцо? Где магическое перо знаменитых спичрайтеров с Банковой?
"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза".
Народ аплодировал. Народ верил. Народ радовался своему выбору.
Шесть с половиной лет спустя, во время войны, люди все еще хотят решительности. Достоинства. Стержня.
Демократы только что выиграли местные выборы в США, но их электоральные перспективы на предстоящих выборах в Конгресс призрачны. Слабости политика не прощает. Либо в Демократической партии появится новый решительный лидер, либо республиканцы удержат власть.
Я не политик, поэтому выводы делать оставлю каждому отдельно.
