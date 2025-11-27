А сейчас просто наблюдает за спектаклем, который сам же и запустил. И на все предложения отвечает: "Нет, лохи, не подходит!"

План капитуляции ко Дню благодарения. Следите за руками.

Дмитриев с Ушаковым пишут на коленке план и передают Уиткоффу. Тот даже не утруждается нормальным переводом, прогоняет через условный Google Translate.

Далее первые лица США заявляют, что Украина должна подписать срочно, до Дня благодарения (27 ноября 2025 года).

Рубио подтверждает, что план разрабатывался в США. Наши с европейцами срочно садятся корректировать этот якобы американский (а на самом деле российский) план.

Тем временем журналисты публикуют слив, что план точно дали россияне, и более того, сам разговор Дмитриева и Ушакова на эту тему.

Диалог примерно такой:

Дмитриев:

– Дадим амерам через Уиткоффа план, подадут как свой.

Ушаков:

– А если амеры план поменяют?

Дмитриев:

– Не ссы, не поменяют. Сделают аккуратно, дадут наш, слово в слово.

Когда запись этого разговора сливают западные журналисты – заявления из Вашингтона резко меняются. Мол, никаких дедлайнов нет, забудьте про этот День благодарения.

Параллельно журналисты сливают, что Уиткофф вообще консультирует Путина через Ушакова, как правильно разговаривать с Трампом, с какой стороны лучше помассировать его эго.

По сути, Путин на глазах у всего мира провернул сеанс грандиозного иллюзионизма и шулерства. Подал свои хотелки как план руководства США, да еще и с жесткими дедлайнами. И вот уже неделю половина мировых элит бегают, что-то объясняют, переписывают, комментируют…

В интернетах уже появились тысячи ботов-комментаторов на тему: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой!".

Пока идет вся эта мышиная возня, Путин просто наблюдает за спектаклем, который сам же и запустил. И на все предложения, улыбаясь, отвечает: "Нет, лохи, не подходит!".

