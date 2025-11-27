А зараз просто спостерігає за виставою, яку сам запустив. І на всі пропозиції відповідає: "Ні, лохи, не підходить!"

План капітуляції до Дня подяки. Слідкуйте за руками.

Дмитрієв з Ушаковим пишуть на коліні план і передають Віткоффу. Той навіть не обтяжується гарним перекладом, проганяє через умовний Google Translate.

Далі перші особи США заявляють, що Україна має підписати терміново, до Дня подяки (27 листопада 2025 року).

Читайте також Пункт 29: когнітивний контроль

Рубіо підтверджує, що план розроблявся в США. Наші з європейцями терміново сідають корегувати той типу американський (насправді російський) план.

Тим часом журналісти публікують злив, що план точно дали росіяни, і щобільше, розмову Дмитрієва та Ушакова на цю тему.

Діалог приблизно наступний:

Дмитрієв:

– Дамо амерам через Віткоффа план, подадуть як свій.

Ушаков:

– А якщо амери план поміняють?

Дмитрієв:

– Не сци, не поміняють. Зроблять акуратно, дадуть наш, слово в слово.

Коли запис цієї розмови зливають західні журналісти – заяви з Вашингтона різко міняються. Мовляв, немає ніяких дедлайнів, забудьте про той День подяки.

Паралельно журналісти зливають, що Віткофф взагалі консультує Путіна через Ушакова, як правильно говорити з Трампом, з якого боку краще помасажувати його его.

По суті, Путін на очах всього світу провів сеанс грандіозного ілюзіонізму і шулерства. Подав свої хотєлки як план від керівництва США, ще й з чіткими дедлайнами. Тепер тиждень половина світових еліт бігають, щось пояснюють, переписують, коментують...

В інтернетах вже з'явились тисячі ботів-коментаторів на тему: "Підписуйте все! Краще мир, за будь-яку ціну!".

Поки йде вся ця мишина метушня, Путін просто спостерігає за виставою, яку сам запустив. І на всі пропозиції, посміхаючись, відповідає: "Ні, лохи, не підходить!"

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net