Когда РФ окончательно убедится, что отменить нас не удалось, она начнет отрицать и разрушать саму себя

Иногда задают вопрос: как нам преодолеть восприятие Украины как анти-России? Как нам избежать восприятия себя лишь как отрицания России? Ведь мы не являемся отрицанием чего-то другого. И уж тем более России. Мы есть собой.

И вот мой ответ: Украина – не "анти-Россия". Это Россия – анти-Украина. Россия — это отрицание, негация, минус. И потому для нее так важна эта война. Она выживет только тогда, когда сможет нас отрицать, то есть уничтожить.

Украина – порождение этой земли. Здесь происходили разные вещи, но их лейтмотивом остаются несколько принципов:

локальность важна, и забота о своем пространстве важна;

политика – это движение снизу вверх, от общины к государству;

свобода, равенство и братство/сестринство важны, и братство/сестринство свободных и равных – основа общества;

тирания – это зло;

мы не хотим никого завоевывать, нам хорошо здесь;

иерархия – вещь сомнительная. Ее можно терпеть, но только если уж совсем никак иначе;

всё решаем диалогом, конфликтом, срачем, снова диалогом, снова срачем, но главное, горизонтально;

каждый имеет достоинство – и никто не имеет права унижать другого.

Так вот, Россия – это политический проект отрицания всего этого. Она хочет доказать себе и миру, что такие горизонтальные модели – неэффективны и вредны. Что эффективны только насилие и иерархия.

Что локальность не важна – значит, можно завоевывать других и стирать их идентичность. Что иерархия – это всё. Что достоинства нет, и жизнь – это унижать и быть униженным. И так далее.

Россия возникла из отрицательной энергии, из стремления нас отменить. В ее больной фантазии она может существовать только как отрицание нас, то есть только когда нас не будет. Но когда окончательно убедится, что отменить нас не удалось, она начнет отрицать и разрушать саму себя.

Главное – нам не начать разрушать самих себя первыми.

