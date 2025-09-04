Пока мы сосредоточены на противодействии фейкам, Россия ведет войну за способ мышления

История трех чехов-путинистов, которых чешские документалисты привезли в Украину, заслуживает гораздо большего внимания, чем она получила. Потому что это живая иллюстрация мира, в котором мы оказались и которая должна всех сильно протрезвить.

Суть ее в том, что даже увиденные собственными глазами последствия российских преступлений против гражданского населения, посещение мест массовых захоронений жертв российской оккупации, общение со свидетелями, наблюдение за жизнью прифронтовых городов, включая подземные школы для детей, и даже личное пребывание под российским обстрелом не изменили мнение этих людей.

Это не какие-то наши "ватники", это европейцы, активные потребители информации из интернета. Но для которых в войне виновен кто угодно, только не РФ. Они живут в мире российской дезинформации, и даже увиденное собственными глазами не ломает эту картину мира.

Более подробно об этой поездке можно прочитать здесь и здесь. А ниже хочется сказать несколько слов о том, что это все значит.

