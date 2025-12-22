Польського президента Кароля Навроцького важко назвати другом України. Його виборча кампанія була насичена антиукраїнськими тезами — від вимог "розрахуватися за Волинь" до звинувачень українських біженців у невдячності та надмірних соціальних пільгах.

Навроцький також публічно заявляв, що як президент Польщі ніколи не погодиться на вступ України до НАТО, а її перспективи в Євросоюзі оцінював скептично.

Читайте також Чому "Єрмак-2" в Україні навряд чи можливий

Уже на посаді він наклав вето на закон, який мав продовжити спеціальний статус українців у Польщі, і почав просувати міфи про нібито легке набуття громадянства, надмірні пільги та небажання працювати. За логікою Навроцького, українці в Польщі мають більше привілеїв, ніж самі поляки.

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net