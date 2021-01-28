Приезжает Козак на переговоры по Донбассу, а там "армяне в нарды играют"

Вечером, 27 января, на сайте президента Украины появилось сообщение о том, что "глава Офиса президента Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств Нормандской четверки, состоявшейся в формате видеоконференции".

Уже традиционно я предлагаю свой взгляд на то, что происходит вокруг этих переговоров. Стараюсь разобраться в информационных атаках и манипуляциях Кремля, которые сопровождают переговоры в "нормандском формате".

Следует сразу оговорится, что, не смотря на бытующий политический нарратив о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак, якобы, сдает украинские позиции в переговорах, иной украинской стороны у меня для вас нет. Поэтому, необходимо поддерживать тех, кто на этой стороне находится, включая Леонида Кравчука, Алексея Арестовича, Дениса Казанского и Сергея Гармаша.

Крайний раунд переговоров по видеосвязи, который состоялся 27 января, ознаменовался тем, что не вызвал никаких информационных волны в медиа-поле. Это можно объяснить двояко. Либо же украинская и российская сторона наконец-то договорились о строгой конфиденциальности без "сливов" и инфоатак, которые сопровождают переговоры (как, например, в прошлый раз).

Либо – общение в видео-формате и правда было пустышкой, которая уже ни на что не влияет. А демарш замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака, который он совершил неделей ранее на переговорах Трехсторонней контактной группы, бесцеремонно отодвинув Грызлова и заняв место переговорщика, возможно, был фолом последней надежды.

Что же на самом деле происходит в переговорах? И не пора ли уже переходить к плану "Б"? Особенно, учитывая тот факт, что российская сторона уже перешла к альтернативному варианту развития ситуации.

Несколькими днями ранее в инфополе появилось сообщение о том, что украинская сторона попросила перенести очередной раунд переговоров, в связи с трагедией в Харькове, где в пожаре погибли 15 человек.

Конечно, это важное трагическое событие, и, даже сам президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков, чтобы отреагировать на трагедию. Однако, участие главы Офиса президента в разбирательстве, вряд ли было настолько необходимо.

Практически одновременно с этим сообщением, российские телеграм-каналы стали распространять другой месседж. Якобы об инициативе украинской стороны расширить "Нормандский формат" путем включения в него США и Великобритании. На что российский МИД якобы отреагировал очень негативно и дал понять, что российская сторона – категорически против.

После этого, президент США Джозеф Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину и, в процессе беседы, прокомментировал свою позицию по поводу российской агрессии против Украины. Да так, что даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что между президентами есть "серьезные разногласия" по этому вопросу.

Не исключено, что просьба украинской стороны о переносе очередного раунда переговоров на 27 января была сделана именно в надежде добиться телефонного разговора между Зеленским и Байденом перед тем, как он поговорит с Путиным. Однако, по всей видимости, прошлые действия "слуг народа", которые подорвали доверие нынешнего хозяина Белого Дома, помешали добиться преимущества в переговорах.

Однако, с российской стороны все тоже выглядит очень не радужно. Скорее всего, в том числе, по этой причине никаких месседжей подконтрольные телеграм-каналы и не распространяли. Исключением стало обсуждение провала операции лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука по обмену удерживаемых лиц с оккупированными территориями ЛДНР.

Так, телеграм-канал "Легитимный", который, предположительно контролируется российской стороной, сообщил о том, что Медведчук, якобы, "поссорился с куратором украинского направления Дмитрием Козаком". Подтвердить или опровергнуть такую информацию не представляется возможным, так как данный телеграм-канал уже неоднократно был пойман на грубой лжи. Но сам факт появления такого месседжа несет в себе интересные аспекты.

Ведь, как мы уже неоднократно говорили, Козак в последнее время проваливает работу по многим направлениям. Например, упущен молдавский кейс, а президент Майя Санду ведет риторику об уменьшении российского влияния на Приднестровье.

События в Беларуси также оставляют желать лучшего. Например, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко договорился председателем Китайской народной республики Си Цзиньпинем о поставке антиковидной вакцины, что, по сути, является пощечиной Путину, который обещал обеспечить "беларусских братушек" своим Спутником V.

В эфире телеканала 24 советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил тот факт, что в процессе общения Ермака и Козака по видеосвязи вопрос об участии Медведчука в манипуляциях по обмену пленными обсуждался на повышенных тонах. По словам Арестовича, действия Медведчука расценивают как провокацию России по подрыву механизма освобождения удерживаемых лиц, а также как попытку политического пиара Медведчука.

В дополнение ко всему, сегодня, 28 января, на следующий день после переговоров в "нормандском формате" о путях возвращения оккупированных территорий Донбасса в лоно Украины, в Донецке проводится интеграционный форум "Русский Донбасс", на котором будет обсуждаться процесс дальнейшей интеграции ДНР в Российскую Федерацию.

Встает вопрос: а является ли Дмитрий Козак адекватной стороной переговоров? Или же он вообще ничего не решает? А решают русские армяне Маргарита Симоньян, ее супруг и бизнес-партнер Тигран Кеосаян и российский журналист и телеведущий Роман Бабаян. Ведь не даром анекдот о них вынесен в заголовок этой статьи…

Именно эти три российских пропагандиста сегодня, 28 января, будут представлять российскую сторону на форуме "Русский Донбасс" в Донецке. Еще более интересным является то, что форум проводится не просто "чтобы поговорить". На форуме планируется обсуждение, принятие и планирование шагов по реализации, так называемой, Доктрины "Русский Донбасс", текст которой можно почитать тут.

Разработку этой "доктрины" анонсировал ставленник Владислава Суркова, главарь ДНР, Денис Пушилин еще 14 декабря прошлого года. Риторика обсуждения "доктрины" говорит о подготовке идеологической почвы для окончательного и бескомпромиссного разрыва оккупированных территорий ЛДНР с Украиной.

Независимо от того, как пройдет этот форум, является очевидным, что этот принятый псевдо-документ, освященный присутствием "генералов" российской пропаганды, станет мощным снарядом, который торпедирует любой здравый смысл продолжения переговоров в "нормандском формате". Это говорит о том, что дискредитация Дмитрия Козака своими же конкурентами в среде около кремлевских элит достигнет апогея. Ведь, в таких условиях, российская сторона просто не имеет шансов на любое продвижение в переговорах. А значит, работа Козака – провалена.

Очень любопытно, в чьих интересах, в данном случае, работает Маргарита Симоньян? Ведь, памятуя о том, как она размазала грушников Петрова и Боширова в своем интервью с ними, было бы странно подозревать ее в теплом отношении к представителям ГРУ. Однако, концепция, так называемой, "Новороссии" и интеграции оккупированных территорий в Российскую Федерацию – это тема Владислава Суркова, близкого к ГРУ МО РФ.

Денис Пушилин, который продвигает доктрину "Русского Донбасса" – это человек Суркова, которому больше не на кого надеяться в российской политической тусовке, ибо он – никто.

К тому же, после телефонного разговора Путина и Байдена, кто-то из журналистов спросил Дмитрия Пескова о том, обсуждался ли вопрос возобновления формата переговоров между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым. Скорее всего, вопрос был задан и распиарен неспроста.

Неужели "великий и ужасный" любитель Тупака Шакура и девочек по вызову возвращается в игру? Учитывая, что против него запустили торпеду в виде, близкого к ФСБ, Игоря Гиркина, который обвинил его в своих военных поражениях, это может быть достаточно вероятно.

Имеют ли украинские госорганы и общественные организации, такие как "Восток-SOS", стратегию на тот случай, если развитие мирных инициатив по восстановлению территориальной целостности будут свернуты? Для аналитической поддержки этой работы и готовился этот материал.

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