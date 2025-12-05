Мирные переговоры в Украине демонстрируют, что мир снова скатывается к принятию войны

Оригинал колонки опубликован на The Conversation

Украина стоит перед двумя сценариями развития событий, и оба выглядят мрачными.

Для того чтобы какое-либо мирное соглашение было принято Россией, Украине почти наверняка придется отказаться от части своей территории. Это подтвердит, что в XXI веке европейские границы снова могут быть перекроены с помощью военной силы. А если соглашение не будет достигнуто, война затянется.

Каким бы ни был результат, представляется, что ни одна позиция, основанная на защите основных международных правовых принципов, не сможет победить.

