Думка
Принцип заборони агресії руйнується: США усуваються, Європа не готова
Роман Бірке
доцент кафедри сучасної європейської історії, Дублінський міський університет
Оригінал колонки опубліковано на The Conversation
Україна стоїть перед двома сценаріями розвитку подій, і обидва виглядають похмурими.
Для того щоб будь-яка мирна угода була прийнята Росією, Україні майже напевно доведеться відмовитися від частини своєї території. Це підтвердить, що у XXІ столітті європейські кордони знову можуть бути перекроєні за допомогою військової сили. А якщо угоди не буде досягнуто, війна затягнеться.
Яким би не був результат, видається, що жодна позиція, яка ґрунтується на захисті основних міжнародних правових принципів, не зможе перемогти.
