У першій частині ми згадали про те, що війна – це не лише зіткнення воль, але й зіткнення економік, технологій та людських ресурсів. І сьогодні ми змушені констатувати, що за більшістю ключових параметрів ця війна коштує Україні значно дорожче, ніж нашому ворогу. Цей дисбаланс, який Росія свідомо культивує, є головною стратегічною загрозою для України.

Діагноз невтішний – економічна війна виснажує нас швидше, ніж нашого ворога. Проте Україна володіє унікальним потенціалом, щоб змінити це співвідношення. Наш шлях до перемоги лежить через радикальну зміну політики, перехід від реактивного виживання до стратегічної асиметрії, де кожен ресурс, витрачений нами, генерує в рази більші витрати для агресора.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net