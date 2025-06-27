Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

После успешного удара Украины по российским аэродромам 1 июня ("Операция "Паутина") Кремль отказался от притворства, будто ведет серьезные мирные переговоры, и усилил удары по Киеву, Одессе и другим городам. Россия рассчитывает на свое летнее наступление, чтобы добиться капитуляции Украины или, как минимум, благоприятных условий для прекращения огня. Однако независимые расследования мобилизации в России противоречат заявлениям Владимира Путина о том, что все больше россиян готовы воевать в Украине, поскольку набор рекрутов замедлился в первой половине 2025 года.