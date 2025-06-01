Служба безопасности Украины массирована атаковала российские аэродромы дронами, запущенными из фур.

Спецоперацию "Паутина", в результате которой Служба безопасности атаковала 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет. Реализацию замысла операции обеспечил глава СБУ Василий Малюк, а координировал ее президент Владимир Зеленский.

"Даже если цифры поражений хотя бы частично подтвердятся, Россия за все время своего существования таких потерь не несла", – говорит авиаэксперт LIGA.net, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Эта операция – чрезвычайно сложная организационно и логистически – была бы невозможна без агентурной сети на территории России, уточняет LIGA.net генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Как "Паутина" Малюка повлияет на дальнейшую судьбу российской авиации, обстрелы Украины и облегчит жизнь Европе – коротко.