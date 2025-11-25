Если такое соглашение будет реализовано, настоящее ядерное оружие будет создаваться по всему миру и реальная ядерная война станет более вероятной

Предлагаем вниманию читателей вторую часть анализа "мирного плана Трампа", выполненного Тимоти Снайдером. В ней автор продолжает разбирать документ, показывая его реальные последствия для Украины и роль России в его формировании. Первую часть читайте по ссылке.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику: снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях. Россию пригласят вновь присоединиться к "Большой восьмерке" (G8).

Тревожно, что американцы, которые, вероятно, участвовали в подготовке этого документа, выглядят более сведущими в том, как можно заработать на сотрудничестве с Россией, чем в каких-либо существенных вопросах, касающихся мирного урегулирования.

С российской стороны стоит обратить внимание на типичный драматический прием – обход очевидного и фундаментального вопроса: репараций за войну. В ходе абсолютно незаконной войны Россия нанесла ущерб на сотни миллиардов, а скорее – на триллионы долларов, не считая штрафов за все незаконные увечья и убийства.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будет инвестировано в усилия США по восстановлению и инвестициям в Украину; США получат 50% прибыли от этого проекта.

Европа добавит $100 млрд для увеличения объема инвестиций, доступных для восстановления Украины.

Оставшиеся замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный фонд, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах. Этот фонд направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильный стимул не возвращаться к конфликту.

Мы дошли до момента в документе, пунктов 13 и 14, где Россия фактически вознаграждается за вторжение; от нас как будто ожидают не заметить, что здесь буквально ничего не сказано о прекращении войны или о том, чтобы Россия не вторглась снова.

