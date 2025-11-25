Російська відірваність від реальності й американська слабкість. Частина друга
Пропонуємо увазі читачів другу частину аналізу "мирного плану Трампа", виконаного Тімоті Снайдером. У ній автор продовжує розбирати документ, показуючи його реальні наслідки для України та роль Росії у його формуванні. Першу частину читайте за посиланням.
13. Росія буде реінтегрована у світову економіку: скасування санкцій обговорюватиметься та погоджуватиметься поетапно і в кожному конкретному випадку. США укладуть довгострокову угоду про економічну співпрацю для взаємного розвитку у сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проектів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей. Росію запросять знову приєднатися до "Великої вісімки" (G8).
Тривожно, що американці, які, ймовірно, брали участь у підготовці цього документу, здаються більш обізнаними у тому, як можна заробити на співпраці з Росією, ніж у будь-яких суттєвих питаннях, що стосуються мирного врегулювання.
З російського боку варто звернути увагу на типовий драматичний прийом – обхід очевидного і фундаментального питання: репарацій за війну. Під час абсолютно незаконної війни Росія завдала збитків на сотні мільярдів, а ймовірніше – на трильйони доларів, не рахуючи штрафів за всі незаконні каліцтва та вбивства.
14. Заморожені кошти будуть використані таким чином:
$100 млрд заморожених російських активів буде інвестовано у зусилля США з відновлення та інвестицій в Україну; США отримають 50% прибутку від цього проекту.
Європа додасть $100 млрд для збільшення обсягу інвестицій, доступних для відновлення України.
Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американсько-російський інвестиційний фонд, який реалізовуватиме спільні проєкти у конкретних сферах. Цей фонд спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильний стимул не повертатися до конфлікту.
Ми дійшли до моменту в документі, пунктів 13 і 14, де Росія фактично винагороджується за вторгнення; ми начебто маємо не помітити, що тут буквально нічого не згадується про припинення війни або про те, щоб Росія не вторглася знову.
