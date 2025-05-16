Не осталось сомнений в том, что Путин не хочет прекращения войны, по крайней мере, здесь и сейчас.

Возможно, он еще грезит "полным достижением целей СВО", то есть завоеванием всей Украины. Или просто хочет закрепить за собой еще несколько десятков квадратных километров Донбасса перед предстоящими реальными переговорами.

Во всяком случае, он верит, что российская армия способна наступать, а российская экономика – выдерживать войну.

Откуда мы это знаем? По результатам парада 9 мая.

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Бог знает, о чем говорил император Си с царем Путиным и какими аргументами они обменивались. Очевидно, что Китай если не дал разрешение, то, по меньшей мере, не возразил против очередной летней наступательной кампании России. Если бы это было не так, объявленное Путиным прекращение огня (читай: налетов "шахедов" на украинские города) было бы продолжено и после 11 мая.

Если бы Путин действительно соглашался на переговоры, прекращение ракетных и авиационных ударов переросло бы в прекращение артиллерийских обстрелов, а там – и в прекращение огня вообще. Путин даже мог бы "сохранить лицо", не соглашаясь с украинско-европейским требованием 30-дневного безусловного перемирия, а объявив о нем самостоятельно. Однако этого не произошло, следовательно – Путину война все еще нужнее мира.

Что же делают российская и украинская делегации в Стамбуле? Ответ один – подыгрывают Трампу.