Можно подвести промежуточный итог "санкций Малюка" по одному из эпизодов. Тут как всегда "целая детектива".

В порту Темрюк закончился эпический пожар на терминале по перевалке СУГ (сжиженного углеводородного газа. – Ред.) компании "Мактрен-Нафта" (перевалку использовали Газпром, Лукойл, другие российские и казахстанские компании, в частности – Тенгизшевройл).

Этот объект 5 декабря посетили добрые дроны ЦСО "А" СБУ.

Терминал был рассчитан на перевалку 400 000 тонн сжиженного газа в год. По предварительным данным, сгорело 20 из 30 резервуаров. Также повреждена перевалочная эстакада и какое-то количество железнодорожных цистерн.

Сама компания – очень занятная. Это, по сути, первый российский LPG-терминал, который работает 18 лет. Если покопаться в учредителях и менеджменте, то ниточки ведут к логистическому конгломерату "Сафинат" с дагестанскими корнями. Конкретно – в порту Махачкалы.

Именно дагестанцам принадлежит зарегистрированный на Мальте оффшор, через который инвестировали в постройку терминала.

Ключевая фигура – Хархаров Абусупьян Магомедович, с 1998 по 2010 год возглавлявший порт Махачкалы. Уволен в ходе клановых войн, потом отыграл и был назначен вице-премьером правительства Дагестана, потом уволен из правительства и отправлен под суд с ярким букетом обвинений в злоупотреблениях на должности директора порта (самое простое – вместе с подельниками украл несколько судов). 15 лет заседал в местном парламенте.

На посту директора порта Хархаров активно отбивался от идеи его приватизации, конфликтуя с дагестанским миллиардером Сулейманом Керимовым. Мог избраться мэром Махачкалы и депутатом Госдумы, однако сделал неверную политическую ставку и после ряда перипетий отполз в бизнес.

Согласно официальной декларации – Хархаров практически нищ. По факту ему приписывают личный самолет, недвижимость и яхту в Дубае и прочее блага. У Хархарова восемь детей от предположительно четырех жен. Детишки получали образование в Англии, Турции и Малайзии. Компания "Сафинат" в данный момент записана на его сына – Гамида, который известен тем, что прошляпил в Москве дорогостоящий джип в период работы отца в правительстве Дагестана.

ЛИГ "Сафинат" с октября 2022 года находится под санкциями Украины (Указ 726/2022 от 19.10.2022, приложение 2, позиция 755).

В августе 2025 года в компании "Мактрен-Нафта" сменился учредитель. Им стал человек без отчества – Виталий Крупин. Именно так он фигурирует в российских официальных реестрах. Вот нет отчества у человека, и всё тут. Смена учредителя может быть связана с попытками вывести бизнес из-под удара. Но нет. Дроны СБУ реестры читают внимательно...

Как только перевалка стабильно заработала, ещё в 2010 году "Мактрен-Нафта" засветилась в скандале: по подозрению в "мошенничестве и присвоении чужого имущества" на 2 года колонии был осужден директор компании Агабек Бадалов. Который, собственно, построил терминал с нуля.

Директор, бывший наёмным менеджером, обнаружил, что через порт осуществляется контрабанда сжиженного газа по прямому указанию дагестанских учредителей. Бадалов, с его слов, пытался было остановить безобразия, но его быстро сменили в кресле на молодое дарование из Дагестана и засудили. Что подтолкнуло к некоторым откровениям о быте и нравах сообщества "Сафинат" и Махачкалинского порта в частности.

По сути, в Махачкале ещё 15 лет назад активно применяли все известные на сегодня фокусы так называемого "теневого флота" для контрабанды нефти.

В январе 2019 года в районе Керченского пролива загорелись два танкера-газовоза. Один из танкеров – Maestro – отказались принять на терминале "Мактрен-Нафта" из-за того, что судно было под санкциями США за хождения в Сирию. Пожар случился из-за "рискованной перевалки" газа в море. 13 человек погибли, 10 пропали без вести.

Отдельный сюжет – битва кланов за порт Махачкалы. Об этом можно снимать сериал...

В общем, СБУ нанесли удар по одной из углеводородных группировок, которая сейчас ослабнет. В таких случаях всегда начинается творческий передел сфер влияния.

Болеем за все команды.

