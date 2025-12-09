Можна підбити проміжний підсумок "санкцій Малюка" по одному з епізодів. Тут як завжди "ціла детектива".

У порту Темрюк закінчилася епічна пожежа на терміналі з перевалки СВГ (скрапленого вуглеводневого газу. – Ред.) компанії "Мактрен-Нафта" (перевалку використовували Газпром, Лукойл, інші російські та казахстанські компанії, зокрема – Тенгізшевройл).

Цей об'єкт 5 грудня відвідали добрі дрони ЦСО "А" СБУ.

Термінал був розрахований на перевалку 400 000 тонн скрапленого газу на рік. За попередніми даними, згоріло 20 із 30 резервуарів. Також пошкоджено перевальну естакаду і якусь кількість залізничних цистерн.

Сама компанія – дуже цікава. Це, по суті, перший російський LPG-термінал, який працює 18 років. Якщо покопатися в засновниках і менеджменті, то ниточки ведуть до логістичного конгломерату "Сафінат" з дагестанським корінням. Конкретно – до порту Махачкали.

Саме дагестанцям належить зареєстрований на Мальті офшор, через який інвестували в будівництво терміналу.

Ключова фігура – Хархаров Абусуп'ян Магомедовіч, який з 1998 до 2010 року очолював порт Махачкали. Звільнений під час кланових війн, потім відіграв і був призначений віцепрем'єром уряду Дагестану, потім звільнений з уряду і відправлений під суд з яскравим букетом звинувачень у зловживаннях на посаді директора порту (найпростіше – разом із подільниками вкрав кілька суден). 15 років засідав у місцевому парламенті.

На посаді директора порту Хархаров активно відбивався від ідеї його приватизації, конфліктуючи з дагестанським мільярдером Сулейманом Керімовим. Міг обратися мером Махачкали і депутатом Держдуми, проте зробив неправильну політичну ставку і після низки перипетій відповз у бізнес.

Згідно з офіційною декларацією – Хархаров практично жебрак. За фактом йому приписують особистий літак, нерухомість і яхту в Дубаї та інші блага. У Хархарова вісім дітей від імовірно чотирьох дружин. Дітлахи здобували освіту в Англії, Туреччині та Малайзії. Компанія "Сафінат" наразі записана на його сина – Гаміда, який відомий тим, що проґавив у Москві дорогий джип у період роботи батька в уряді Дагестану.

ЛІГ "Сафінат" із жовтня 2022 року перебуває під санкціями України (Указ 726/2022 від 19.10.2022, додаток 2, позиція 755).

У серпні 2025 року в компанії "Мактрен-Нафта" змінився засновник. Ним стала людина без по батькові – Віталій Крупін. Саме так він фігурує в російських офіційних реєстрах. Ось немає по батькові у людини, і все тут. Зміна засновника може бути пов'язана зі спробами вивести бізнес з-під удару. Але ні. Дрони СБУ реєстри читають уважно...

Щойно перевалка стабільно запрацювала, ще 2010 року "Мактрен-Нафта" засвітилася в скандалі: за підозрою у "шахрайстві та привласненні чужого майна" на 2 роки колонії було засуджено директора компанії Агабека Бадалова. Який, власне, побудував термінал з нуля.

Директор, який був найманим менеджером, виявив, що через порт здійснюється контрабанда скрапленого газу за прямою вказівкою дагестанських засновників. Бадалов, з його слів, намагався було зупинити неподобства, але його швидко змінили в кріслі на молоде дарування з Дагестану і засудили. Що підштовхнуло до деяких одкровень про побут і звичаї спільноти "Сафінат" і Махачкалинського порту зокрема.

По суті, в Махачкалі ще 15 років тому активно застосовували всі відомі на сьогодні фокуси так званого "тіньового флоту" для контрабанди нафти.

У січні 2019 року в районі Керченської протоки загорілися два танкери-газовози. Один із танкерів – Maestro – відмовилися прийняти на терміналі "Мактрен-Нафта" через те, що судно було під санкціями США за ходіння до Сирії. Пожежа сталася через "ризиковану перевалку" газу в морі. 13 людей загинули, 10 зникли безвісти.

Окремий сюжет – битва кланів за порт Махачкали. Про це можна знімати серіал...

Загалом, СБУ завдали удару по одному з вуглеводневих угруповань, яке зараз ослабне. У таких випадках завжди починається творчий переділ сфер впливу.

Вболіваємо за всі команди.

