Скажу субъективное мнение, но немного задолбало это: "Через 2–3 недели будет перемирие!", "Ой, сорвалось", "Мы на пути к договорённости о прекращении боевых действий!", "Ой, Путин не хочет прекращения, как неожиданно!".

И вот снова то же самое.

На Донбассе сейчас группировка, которую готовили к зимним штурмовым действиям, обкатывали на полигонах, развивали подразделения беспилотников. Пошли колонны с бронетехникой, накопленной за летний период (потому что летом можно где-то и пешком, а зимой всё же нужен транспорт).

Путин собирал этих 700 000, среди которых несколько сотен тысяч штурмовиков, выплачивая им по 30–40 тысяч долларов, явно не для того, чтобы потом отпустить их по домам. Пока не будет стёрт в фарш штурмовой компонент, пока он не станет небоеспособным (а это 100–200 тысяч бойцов), никакого перемирия не будет – будет куча лапши на уши Трампу, которую ему снова навесит его любимый краш.

Но эти обещания, эти эмоциональные качели, которые имеют скорее политический контекст, чем связь с реальными действиями, искажают восприятие реальности у населения.

Зачем донатить, если завтра будет перемирие? Зачем изменять свою жизнь, связывая ближайшие месяцы с армией, если всё скоро закончится?

А потом все удивляются, что общество стало менее сплочённым, мобилизация идёт тяжело, а волонтёрские сборы проседают. И это в самый тяжёлый для ВСУ период, когда мы входим в зиму во время активных штурмовых действий противника, когда всем нужно собраться и отбить эту волну – ведь именно от эффективности этого зависит перспектива перемирия.

Четвёртый год войны. Армия уже давно забила на все эти обещания, потому что перед ней – совершенно иная реальность. А гражданских продолжают кормить надеждой на скорое окончание войны. Как-то это всё задолбало.

Война закончится скоро, ага. Но лучше закупитесь EcoFlow и генераторами. А я пошёл дальше собирать деньги на модернизацию FPV.

