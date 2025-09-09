После войны политическую ответственность несут не только проигравшие, это и есть настоящая либеральная демократия

Британский джентльмен никогда не станет стрелять противнику в спину из засады, это противоречит его принципам.

Этот же джентльмен, надев мундир королевской пехоты, без колебаний застрелит в спину из засады вражеского солдата.

Первое никак не противоречит второму – потому что принципы мирного времени в значительной своей части перестают работать во время войны, и это касается как личных установок, так и общественных. Зрелое общество, кстати, способно это предвидеть и даже учитывать в законодательстве (хотя в этом никогда не удается достичь совершенства – новая война всегда приносит новые вызовы), но что делать, если мирное время заканчивается, "бастион принципов" оказывается под ожесточенным обстрелом – а общество к этому не готово?

