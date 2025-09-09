Після війни політичну відповідальність несуть не тільки переможені, це і є справжня ліберальна демократія

Британський джентльмен ніколи не стане стріляти супротивникові в спину із засідки, це суперечить його принципам.

Той самий джентльмен, одягнувши мундир королівської піхоти, без ніяких сумнівів застрелить у спину із засідки ворожого солдата.

Перше ніяк не суперечить другому – тому що принципи мирного часу в їх значній частині перестають працювати під час війни, і це стосується як особистих установок, так і громадських. Зрілий соціум, до речі, здатний це передбачити і навіть врахувати в законодавстві (хоча в цьому ніколи не вдається домогтися досконалості – нова війна завжди приносить нові виклики), але що робити, якщо мирний час закінчується і "бастіон принципів" опиняється під запеклим обстрілом, але суспільство до цього не готове?

