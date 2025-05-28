Риторика Трампа по отношению к Путину все чаще становится риторикой разочарованного парня, ухаживания которого не имели успеха.

Его окружение, сенаторы и конгрессмены-республиканцы идут еще дальше. Линдси Грэм призывает россиян к восстанию (!), Рубио угрожает санкциями, Бессент называет Путина военным преступником.

Однако за этим потоком слов есть ключевой вопрос: каких реальных действий можно ожидать от американской политики, особенно в контексте поддержки Украины и давления на Российскую Федерацию?

Трамп не изменился и никогда не изменится: он обожает диктаторов, его мышление функционирует преимущественно в категориях денег, политический стиль тяготеет к XIX веку с его концепциями сфер влияния и колониального перераспределения.

Важно также, что Трамп, несмотря на кажущуюся самоуверенность, чувствителен к влиянию, и длительное повторение определенных тезисов может привести к их усвоению.

Трамп искренне рассчитывал на скорейшее взаимопонимание с российским диктатором, которого воспринимал как "брата по духу", такого же "гения", способного понять логику больших сделок. На этом фоне фигуры типа Зеленского или европейские лидеры казались ему слабыми и легко поддающимися давлению. И его замысел (наивный и глупый, откровенно говоря) заключался в скорейшем экономическом соглашении с Москвой, совместном фронте против Китая и принуждении Украины к капитуляции.

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Однако эта конструкция оказалась нежизнеспособной.

С одной стороны, Путин не мог позволить себе антикитайский альянс с США без возвращения на европейский рынок российских энергоресурсов, что было нереалистично. Украина же продемонстрировала неуступчивость.

С другой, и это более важно, – для самого Путина выход из войны несет экзистенциальные риски для стабильности его режима. Перезагрузка экономики, проблема реинтеграции "участников СВО", усиление региональных и олигархических кланов – все это делает мирный сценарий крайне опасным для Кремля, особенно при призрачной надежде на "переломную" победу.

Несмотря на очевидный провал первоначальной стратегии, Трампу очень тяжело отказаться от идеи дружбы с Путиным.

Однако его специфичное поведение последних месяцев начало генерировать ощутимые негативные последствия в самих США. Все больше американцев, включая республиканский электорат, воспринимает его позицию по отношению к России как проявление слабости. Это, в свою очередь, трансформируется в политическую угрозу для Трампа и его партии и создает запрос на более решительную политику.

Давление на Россию становится необходимым не из-за альтруистических соображений (их нет), а из-за необходимости не выглядеть слабым. Поэтому появляются инициативы по санкциям.

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В этом контексте украинская и европейская дипломатическая тактика, направленная на последовательную демонстрацию неадекватности и недоговороспособности Путина, начинает, хоть и медленно, давать свои плоды.

Если Путин пытается культивировать образ непредсказуемого трикстера, хотя им не является, то Трамп – настоящий трикстер. Он сеет хаос ради хаоса и действует на основании собственного эго. Поэтому его нарциссическая реакция и обида на поведение Путина нам на пользу.

Сейчас дополнительные санкции выглядят очень вероятными, хотя и не мгновенными. Они могут стать реальностью через несколько недель или месяцев как результат давления со стороны окружения Трампа и его собственного чувства обиды из-за того, что Путин не оценил его ухаживаний. Вера в непобедимость России тоже очень неопределенная, а заявления российских официальных лиц, вроде алко-Медведева, являются скорее маркерами слабости, чем силы.

Итак, несмотря на генератор случайных заявлений в голове Трампа, общая динамика свидетельствует о постепенном усилении факторов, вынуждающих его к более прагматичной и жесткой позиции в отношении России.

Ключевые фигуры уже декларируют понимание токсичности предыдущего курса. Хотя на пути к адекватности будут попытки переговоров, меморандумы и, возможно, очередные реверансы в сторону Путина, общий тренд для Кремля вырисовывается довольно негативным.

В этой сложной игре влияния на деда Украине важно сохранять холодный ум и держаться избранного курса.

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