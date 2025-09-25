Главное – программа не решает проблему комплектования и управления Силами обороны Украины, что сейчас является основной головной болью

Что на практике для динамики войны и возможного урегулирования могут означать недавние заявления Трампа?

Сначала немного контекста.

В 2022–2024 годах администрация Байдена передала Украине вооружение, технику и боеприпасы на сумму порядка 35 млрд долларов.

По программе PURL в год европейцы на закупках американского оружия для Украины могут аккумулировать от 12 до 24 млрд долларов – то есть по 1–2 млрд долларов в месяц. Будет больше – тем лучше, но давайте смотреть на это консервативно. Даже если взять средний показатель в 1,5 млрд долларов в месяц, то это 18 млрд долларов в год на американское оружие.

При условии, что оборонно-промышленный комплекс США будет справляться с заказами и наращивать производство, такие показатели, скорее всего, не позволят нам перехватить стратегическую инициативу, как говорит Дональд Трамп. Такие масштабы – это скорее про ведение обороны на фронте и обеспечение прикрытия тыла.

Плюс сама по себе программа не решает проблематику комплектования и управления Силами обороны Украины, что сейчас является нашей главной головной болью. Хотя, конечно, системность поставок из США за деньги Европы может снять хотя бы одно опасение при присоединении к Силам обороны Украины, связанное с материальным обеспечением.

Поэтому, в лучшем случае, соответствующая инициатива позволит стабилизировать ситуацию при прогрессе в вопросе комплектования и управления, но точно не переломит ход войны в нашу пользу радикально с захватом стратегической инициативы и возвращением всего временно утраченного. В конце концов за РФ тоже стоит автократическая коалиция во главе с КНР, которая не хочет, чтобы их игрок проиграл.

Но если поставки из США, профинансированные Европой, будут системными и долгосрочными, это будет хороший сигнал Кремлю о том, что ждать потери интереса к поддержке Украины не выйдет, и лучше договариваться, а не пытаться диктовать свои условия.

Этой определенности не было после одобрения последнего пакета помощи Конгрессом в далеком апреле 2024 года, и на это делал ставку Путин. Теперь есть надежда, что системность поставок по программе PURL немного внесет коррективы в калькуляции противника…

