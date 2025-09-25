Головне – програма не розв'язує проблематику комплектування й управління Силами оборони України, що зараз є найбільшим головним болем

Що на практиці для динаміки війни й можливого врегулювання можуть означати нещодавні заяви Трампа?

Спочатку трошки контексту.

У 2022-24 роках адміністрація Байдена передала Україні озброєння, техніки й БК на суму десь 35 млрд доларів.

За програмою PURL в рік європейці на закупівлі американської зброї для України можуть акумулювати від 12 до 24 млрд доларів – тобто по 1-2 млрд доларів на місяць. Буде більше – то краще, але давайте консервативно на це все дивитися. Навіть якщо взяти середній показник у 1,5 млрд доларів на місяць, то це 18 млрд доларів на рік на американську зброю.

За умови, якщо ОПК США буде справлятися із замовленнями й нарощувати виробництво, то такі показники, скоріше за все, не дадуть нам перехопити стратегічну ініціативу, як говорить Дональд Трамп. Такі масштаби – це радше про ведення оборони на фронті й забезпечення прикриття тилу.

Плюс сама по собі програма не розв'язує проблематику комплектування й управління Силами оборони України, що зараз є найбільшим нашим головним болем. Хоча, звичайно, системність постачань від США за гроші Європи може зняти хоча б одну пересторогу в процесі доєднання до Сил оборони України, пов'язану з матеріальним забезпеченням.

Тому, в кращому випадку, відповідна ініціатива дозволить стабілізувати ситуацію за умови прогресу в питанні комплектування й управління, але точно не переломити хід війни на нашу користь радикально із захопленням стратегічної ініціативи й поверненням усього тимчасово втраченого. Зрештою за РФ теж стоїть автократична коаліція на чолі з КНР, яка не хоче, щоб їх гравець програв.

Але якщо постачання зі США, профінансовані Європою, будуть системними й довгостроковими, то це буде гарний сигнал для Кремля про те, що дочекатися втрати інтересу до підтримки України не вийде, і краще домовлятися, а не намагатися диктувати свої умови.

Цієї певності не було після схвалення останнього пакета допомоги Конгресом у далекому квітні 2024 року й на це робив ставку Путін. Тепер є сподівання, що системність постачань за програмою PURL трохи внесе корективи в калькуляції противника...

