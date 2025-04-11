2024 год стал успешным стартом для цифровизации нашей армии. Резерв+, Армия+, первые отсрочки онлайн, первые электронные рапорты. На этом мы не останавливаемся и продолжаем развивать экосистему Министерства обороны. Кратко расскажу, что планируем делать в 2025 году.

Резерв+ продолжит превращаться в экосистему для военнообязанных. Готовим и запускаем новые виды отсрочек. Люди с инвалидностью без пенсионного удостоверения уже могут оформить отсрочку. Еще две — временная непригодность к службе и для тех, у кого супруг или супруга служит в армии и есть ребенок до 18 лет — будут доступны до 8 мая.

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Готовим три сервиса — опросы, обучение и штрафы. В обучении планируются разнообразные курсы, которые подготовят человека к военной службе. Что касается опросов, нам важно знать мнение людей об опыте использования сервисов и об их потребностях. О штрафах и будущем алгоритме работы можно прочитать в этой колонке.

Также до конца года планируем завершить реформу ВЛК и внедрить возможность в Резерв+ выбрать медучреждение, где человек хочет пройти медосмотр. Результаты медосмотра будут передаваться в комиссию, которая на их основании будет принимать решение. Важно, что данные будут анонимизированы, что сведет возможность манипуляций к нулю.

Что касается Армия+, то мы хотим преодолеть отметку в миллион авторизованных пользователей. Для этого продолжим масштабировать приложение на все Силы обороны. В работе — цифровизация рапортов. Один из приоритетов — рапорт на вознаграждение за уничтоженную вражескую технику. Мы сделаем так, чтобы выплаты на карту поступали быстро — как дополнительная мотивация к эффективной службе.

С психологической поддержки начнем внедрение медицинских сервисов. Война — это серьезный стресс. Чтобы его выдержать, нужно быть в хорошем ментальном состоянии. Поэтому мы хотим дать военным возможность поговорить со специалистами обо всем, что их тревожит. Вся коммуникация будет анонимной.

Планируем добавить еще больше партнеров в Плюсы. Обрабатываем заявки от бизнеса, фокусируемся на компаниях с национальным покрытием и на самых насущных потребностях военных. Хотим привлечь сети отелей, аптек и продуктовых супермаркетов.

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Уделим внимание и боевой системе DELTA. Продолжим наполнять ее полезными модулями, чтобы Силы обороны могли еще эффективнее отслеживать и уничтожать врага. Например, появится функционал DELTA Insights. Он будет собирать данные из других модулей системы и подсвечивать моменты, которые могли бы ускользнуть от внимания человека. К примеру, DELTA Insights сможет создавать тепловые карты вражеских радиочастот, чтобы точно знать, где находится противник.

Также будет запущен важный модуль DOT Chain Defence в ІТ-системе обеспечения ВСУ DOT Chain от Государственного оператора тыла. Первый релиз ожидается к началу лета. Благодаря DOT Chain Defence можно будет собирать онлайн запросы от боевых подразделений на БпЛА, РЭБ, наземные роботизированные комплексы и другое. Модуль улучшит взаимодействие между подразделениями и Минобороны. Это позволит сократить цепочку поставок и время на нее в несколько раз, а обеспечение военных сделать более адресным.

Мы читаем комментарии, слышим обратную связь от пользователей и берем в работу то, о чем просят чаще всего. Например, возможность выбрать приоритетные дату и время для регистрации брака в "Дії", которая появилась в Армия+ на этой неделе. Но и о стратегическом масштабировании цифровизации в армии не забываем. Впереди еще много интересного.

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