2024 рік — успішний старт для цифровізації нашого війська. Резерв+, Армія+, перші відстрочки онлайн, перші електронні рапорти. На цьому не зупиняємося і рухаємося далі в розвитку екосистем Міністерства оборони. Коротко розкажу, що ми плануємо робити у 2025 році.

Резерв+ продовжить перетворення на екосистему для військовозобов’язаного. Готуємо і запускаємо нові відстрочки. Люди з інвалідністю без пенсійного посвідчення вже можуть оформити відстрочку. Ще дві — тимчасову непридатність до служби і для людей, у яких є дружина/чоловік у війську та дитина до 18 років — запустимо до 8 травня.

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Готуємо три сервіси — опитування, навчання та штрафи. В навчанні плануються різноманітні курси, які підготують людину до військової служби. Щодо опитування, то нам важливо знати думку людей про користувацький досвід або про потреби в конкретних сервісах. Про штрафи та майбутній алгоритм роботи можете почитати в цій колонці.

Також — до кінця року завершити реформу ВЛК і зробити так, щоб в Резерв+ можна було обрати заклад охорони здоров’я, де людина хоче проходити медогляд. Результати медогляду потраплятимуть до комісії. На їхній основі вона і робитиме висновок. Важливо, що дані будуть анонімізовані, що зведе можливість маніпуляцій до нуля.

Щодо Армія+, то хочемо перетнути позначку в мільйон авторизованих користувачів. Для цього продовжимо працювати над масштабуванням застосунку на всі Сили оборони. В роботі черга рапортів на цифровізацію. Один з пріоритетів — рапорт на винагороду за знищену техніку ворога. Зробимо так, щоб виплати на картку отримували швидко як додаткову мотивацію для ефективної служби.

З психологічної підтримки почнемо впроваджувати медичні сервіси. Війна — значний стрес. Щоб його витримати, треба бути в хорошому ментальному стані. Тому ми хочемо дати військовим можливість поговорити зі спеціалістами про все, через що накриває. Уся комунікація буде анонімною.

Плануємо додати ще більше партнерів у Плюси. Обробляємо заявки від бізнесів, зосереджуємося на компаніях з національним покриттям та нагальних потребах військових. Хочемо залучити мережі готелів, аптек і продуктових супермаркетів.

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Приділимо увагу і бойовій системі DELTA. Продовжимо наповнювати корисними модулями, щоб Сили оборони могли відстежувати та нищити ворога ще ефективніше. Наприклад, з’явиться функціонал DELTA Insights. Він збиратиме дані з інших модулів системи та підсвічуватиме моменти, які з першого разу не помітило б людське око. Приміром, DELTA Insights зможе створювати теплові мапи ворожих радіочастот, щоб знати, де конкретно перебуває противник.

Також запуститься важливий модуль DOT Chain Defence в ІТ-системі для забезпечення ЗСУ DOT Chain від Державного оператора тилу. Перший реліз очікуємо до початку літа. Завдяки DOT Chain Defence можна буде збирати онлайн запити від бойових підрозділів на БпЛА, РЕБ, наземні роботизовані комплекси тощо. Модуль покращить взаємодію між підрозділами та Міноборони. Це дозволить скоротити ланцюг постачання та час на нього в декілька разів, а забезпечення військових зробить більш адресним.

Ми читаємо коментарі, чуємо фідбек від користувачів та беремо в роботу те, про що просять найбільше. Як-от можливість вибрати пріоритетні дату й час для одруження в Дії, що з’явилася в Армія+ цього тижня. Але і не забуваємо про стратегічне масштабування цифровізації у війську. Попереду ще багато цікавого.

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